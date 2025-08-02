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Костюк вышла в 1/4 финала «тысячника» в Монреале

Руслан Минаев

Украинка Марта Костюк стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA 1000 в Монреале.

В четвертом круге 28-я ракетка мира обыграла американку Маккартни Кесслер (32-я ракетка) со счетом 5:7, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа 42 минуты.

Сопернице Костюк станет победительница матча Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Даяна Ястремская (Украина, 30).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Марта Костюк (Украина, 24) — Маккартни Кесслер (США, 28) — 5:7, 6:3, 6:3

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Марта Костюк
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