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Сегодня, 16:08

Мирра Андреева победила Корпач, выиграв первый сет под ноль, и вышла в третий круг турнира в Нинбо

Сергей Разин
корреспондент
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Мирра Андреева.
Фото AFP

Российская теннисистка Мирра Андреева во втором круге турнира в Нинбо (Китай) обыграла немку Тамару Корпач со счетом 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету 17-летней россиянки 2 эйса, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В третьем круге Андреева встретится с победительницей матча Ма Есинь (Китай) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия) — Тамара Корпач (Германия, LL) — 6:0, 6:4

Мирра Андреева
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