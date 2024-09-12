Корнеева и Захарова вышли в полуфинал парного турнира в Монастире
Россиянки Алина Корнеева и Анастасия Захарова вышли в полуфинал парного турнира в Монастире.
Теннисистки победили дуэт Инес Иббоу/Наима Карамоко (Алжир/Швейцария, WC) со счетом 6:4, 6:0. Матч длился 1 час 4 минуты.
В полуфинале Корнеева и Захарова сыграют с победительницами матча Алена Фалей/Елена Приданкина (Белоруссия/Россия) — Мариам Болквадзе/Сюзан Ламенс (Грузия/Нидерланды).
Монастир (Тунис)
Турнир WTA Jasmin Open Tunisia
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Алина Корнеева/Анастасия Захарова (Россия) — Инес Иббоу/Наима Карамоко (Алжир/Швейцария, WC) — 6:4, 6:0
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