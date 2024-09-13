Корнеева и Захарова вышли в финал парного турнира в Монастире
Россиянки Алина Корнеева и Анастасия Захарова стали финалистками парного турнира в Монастире.
В полуфинале теннисистки обыграли дуэт Алена Фалей/Елена Приданкина (Белоруссия/Россия) в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 18 минут.
Корнеева и Захарова сыграют в финале с победительницами встречи Анна Блинкова/Майар Шериф (Россия/Египет) — Анита Вагнер/Екатерина Яшина (Босния и Герцеговина/Россия).
Монастир (Тунис)
Турнир WTA Jasmin Open Tunisia
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Алина Корнеева/Анастасия Захарова (Россия) — Алена Фалей/Елена Приданкина (Белоруссия/Россия) — 6:3, 6:4
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