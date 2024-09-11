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Сегодня, 19:32

Корнеева и Захарова с победы стартовали в парном турнире в Монастире

Алина Савинова
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Российские теннисистки Алина Корнеева и Анастасия Захарова вышли во второй круг турнира в Монастире в парном разряде.

В матче первого раунда россиянки обыграли американский дуэт Софи Чанг и Алисии Паркс — 7:5, 6:2. Встреча длилась 1 час 23 минуты. На счету Корнеевой и Захаровой 1 эйс, 10 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

Следующими соперницами российских теннисисток станут Инес Иббоу из Алжира и представительница Швейцарии Наима Карамоко.

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Tunisia

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Алина Корнеева/Анастасия Захарова (Россия) — Софи Чанг/Алисия Паркс (США, 3) — 7:5, 6:2

Теннис
Алина Корнеева
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