Корнеева вышла в полуфинал турнира в Мериде
Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла испанку Сару Соррибес Тормо в четвертьфинале турнира в Мериде (Мексика) — 6:3, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 33 минуты.
Корнеева не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 6. На счету ее соперницы ни одной подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.
В полуфинале 17-летняя россиянка сыграет с Зейнеп Сонмез (Турция).
Мерида (Мексика)
Турнир WTA Merida Open Akron
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Алина Корнеева (Россия) — Сара Соррибес Тормо (Испания) — 6:3, 6:1
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