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Сегодня, 16:59

Корнеева уступила Фрухвиртовой во втором круге турнира в Шанхае

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Гонконге.

Во втором круге спортсменка уступила Линде Фрухвиртовой из Чехии в двух сетах — 3:6, 5:7.

Соперницей Фрухвиртовой в четвертьфинале турнира в Гонконге станет победитель матча Лейла Фернандес (Канада) — Мирра Андреева (Россия).

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Линда Фрухвиртова (Чехия) — Алина Корнеева (Россия, Q) — 6:3, 7:5

Теннис
Алина Корнеева
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