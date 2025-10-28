Корнеева вышла в 1/4 финала парного турнира в Цзюцзяне
Российская теннисистка Алина Корнеева стала четвертьфиналисткой парного турнира в Цзюцзяне.
В первом круге она в паре с чешкой Доминикой Салковой победили китаянок Е Цююй и Чжэн Ушуан со счетом 7:5, 6:1. Матч длился 1 час 10 минут.
За выход в полуфинал Корнеева и Салкова встретятся с победительницами матча Сюй Ифань (Китай)/Ян Чжаосюань (Китай) — Карол Юнгсу Ли (США)/Тьянцоа Ракотоманга Раджаона (Франция).
Цзюцзян (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 275 094 доллара
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Алина Корнеева/Доминика Салкова (Россия/Чехия) — Е Цююй/Чжэн Ушуан (Китай) — 7:5, 6:1
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