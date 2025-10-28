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28 октября 2025, 09:16

Корнеева вышла в 1/4 финала парного турнира в Цзюцзяне

Руслан Минаев

Российская теннисистка Алина Корнеева стала четвертьфиналисткой парного турнира в Цзюцзяне.

В первом круге она в паре с чешкой Доминикой Салковой победили китаянок Е Цююй и Чжэн Ушуан со счетом 7:5, 6:1. Матч длился 1 час 10 минут.

За выход в полуфинал Корнеева и Салкова встретятся с победительницами матча Сюй Ифань (Китай)/Ян Чжаосюань (Китай) — Карол Юнгсу Ли (США)/Тьянцоа Ракотоманга Раджаона (Франция).

Цзюцзян (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 275 094 доллара

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Алина Корнеева/Доминика Салкова (Россия/Чехия) — Е Цююй/Чжэн Ушуан (Китай) — 7:5, 6:1

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Теннис
Алина Корнеева
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