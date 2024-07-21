Корнеева получила награду за звание чемпионки мира среди юниоров 2023 года

Международная федерация тенниса (ITF) вручила награду 17-летней россиянке Алине Корнеевой, которая была признана чемпионкой мира среди юниоров в 2023 году.

Академия Рафаэля Надаля, где тренируется спортсменка, опубликовала фотографии Корнеевой с трофеем.

Алина Корнеева. Фото Соцсети Академии Рафаэля Надаля

В 2023 году российская теннисистка выиграла два юниорских турнира «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Также она дошла до полуфинала Уимблдона среди девушек и одержала победу на юниорском Итоговом турнире.

В апреле Корнеева перенесла операцию из-за проблем с кистью. 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль навещал россиянку в больнице, где она проходила лечение.