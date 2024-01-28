Корнеева квалифицировалась в основную сетку турнира WTA в Хуахине

Российская теннисистка Алина Корнеева в финале квалификации турнира в Хуахине (Таиланд) обыграла другую россиянку Анастасию Захарову со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. На счету 16-летней Корнеевой 3 эйса, двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. 22-летняя Захарова ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 2.

В другом матче финального раунда квалификации россиянка Екатерина Макарова уступила австралийке Тэйле Престон — 1:6, 3:6. Российская теннисистка сделала 2 эйса, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 4.

Турнир в Хуахине пройдет с 29 января по 4 февраля.