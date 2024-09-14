Корнеева и Захарова уступили паре Блинковой в финале турнира в Монастире

Российская теннисистка Анна Блинкова в паре с Майар Шериф из Египта одержала победу над соотечественницами Алиной Корнеевой и Анастасией Захаровой в финале турнира в Монастире (Тунис) в парном разряде — 2:6, 6:1, 10:8.

Игра продолжалась 1 час 18 минут.

Монастир (Тунис)

Турнир WTA Jasmin Open Tunisia

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Анна Блинкова/Майар Шериф (Россия/Египет) — Алина Корнеева/Анастасия Захарова (Россия) — 2:6, 6:1, 10:8