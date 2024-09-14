Корнеева и Захарова уступили паре Блинковой в финале турнира в Монастире
Российская теннисистка Анна Блинкова в паре с Майар Шериф из Египта одержала победу над соотечественницами Алиной Корнеевой и Анастасией Захаровой в финале турнира в Монастире (Тунис) в парном разряде — 2:6, 6:1, 10:8.
Игра продолжалась 1 час 18 минут.
Монастир (Тунис)
Турнир WTA Jasmin Open Tunisia
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Анна Блинкова/Майар Шериф (Россия/Египет) — Алина Корнеева/Анастасия Захарова (Россия) — 2:6, 6:1, 10:8
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