17-летняя Корнеева выбила Блинкову с турнира в Мериде
Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла соотечественницу Анну Блинкову во втором круге турнира в Мериде — 7:5, 6:2.
Спортсменки провели на корте 1 час 27 минут. Корнеева за игру 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 9. На счету Блинковой ни одного эйса, 5 «двойных» и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
Следующей соперницей 17-летней россиянки станет испанка Сара Соррибес Тормо.
Мерида (Мексика)
Турнир WTA Merida Open Akron
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Алина Корнеева (Россия) — Анна Блинкова (Россия, 5) — 7:5, 6:2
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