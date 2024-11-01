17-летняя Корнеева выбила Блинкову с турнира в Мериде

Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла соотечественницу Анну Блинкову во втором круге турнира в Мериде — 7:5, 6:2.

Спортсменки провели на корте 1 час 27 минут. Корнеева за игру 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 9. На счету Блинковой ни одного эйса, 5 «двойных» и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей 17-летней россиянки станет испанка Сара Соррибес Тормо.

Мерида (Мексика)

Турнир WTA Merida Open Akron

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Алина Корнеева (Россия) — Анна Блинкова (Россия, 5) — 7:5, 6:2