Наварро вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Американка Эмма Наварро обыграла чешку Терезу Мартинцову в первом круге турнира в Чарльстоне.

Француженка Ализе Корне в третьем сете матча с Линдой Фрухвиртовой из Чехии отказалась от продолжения борьбы.

Чарльстон (США)

Турнир WTA MUSC Health Women's Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Эмма Наварро (США, WC) — Тереза Мартинцова (Чехия) — 6:3, 6:2

Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — Ализе Корне (Франция, 4) — 6:2, 6:7, 4:4 отказ 2-го игрока