Корне проиграла Андрееску на турнира в Торонто

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пробилась в третий круг турнира в Торонто. В трех сетах она переиграла француженку Ализе Корне — 6:3, 4:6, 6:3.

Следующим соперником 22-летней канадки будет китаянка Чжэн Циньвэнь.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 8) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:4, 6:4

Бьянка Андрееску (Канада) — Ализе Корне (Франция) — 6:3, 4:6, 6:3

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Анетт Контавейт (Эстония, 2) — 6:4, 6:4