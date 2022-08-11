Корне проиграла Андрееску на турнира в Торонто
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пробилась в третий круг турнира в Торонто. В трех сетах она переиграла француженку Ализе Корне — 6:3, 4:6, 6:3.
Следующим соперником 22-летней канадки будет китаянка Чжэн Циньвэнь.
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 8) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:4, 6:4
Бьянка Андрееску (Канада) — Ализе Корне (Франция) — 6:3, 4:6, 6:3
Жиль Тайхманн (Швейцария) — Анетт Контавейт (Эстония, 2) — 6:4, 6:4
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