Корне и Фернандес не смогли выйти в финал парного турнира в Индиан-Уэллсе

Француженка Ализе Корне и канадка Лейла Фернандес в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе уступили китаянкам Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 5:7, 1:6. Китаянки сделали 5 двойных ошибок и реализовали 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Корне и Фернандес один эйс, две двойные ошибки и 3 брейк-пойта из 9.

В финале Ифань и Чжаосюань встретятся с Азиа Мухаммед (США) и Еной Шибахарой (Япония).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай) — Ализе Корне/Лейла Фернандес (Франция/Канада) — 7:5, 6:1

Азиа Мухаммед/Ена Шибахара (США/Япония, 7) — Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос (Канада/Мексика, 5) — 7:6, 3:6, 10:5