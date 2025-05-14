Андреева проиграла Гауфф в четвертьфинале турнира в Риме
Российская теннисистка Мирра Андреева уступила американке Коко Гауфф в четвертьфинале турнира Риме — 4:6, 6:7 (5:7).
Игра продолжалась 1 час 45 минут.
На счету Андреевой ни одной подачи навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейкпоинта из 5. Ее соперница сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейкпоинта из 7.
В полуфинале 21-летняя американка встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Циньвэнь Чжэн (Китай).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Коко Гауфф (США, 4) — Мирра Андреева (Россия, 7) — 6:4, 7:6 (7:5)
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