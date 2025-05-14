Андреева проиграла Гауфф в четвертьфинале турнира в Риме

Российская теннисистка Мирра Андреева уступила американке Коко Гауфф в четвертьфинале турнира Риме — 4:6, 6:7 (5:7).

Игра продолжалась 1 час 45 минут.

На счету Андреевой ни одной подачи навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейкпоинта из 5. Ее соперница сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейкпоинта из 7.

В полуфинале 21-летняя американка встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Циньвэнь Чжэн (Китай).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 6 911 032 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Коко Гауфф (США, 4) — Мирра Андреева (Россия, 7) — 6:4, 7:6 (7:5)