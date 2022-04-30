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Сегодня, 01:06

Корда и Тиафо сыграют в полуфинале турнира в Эшториле

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американская теннисистка Себастьян Корда победила в четвертьфинале турнира в Эшториле. В двух сетах она переиграла канадку Феликс Оже-Альяссим — 6:2, 6:2.

В полуфинале Корда встретится с соотечественницей Фрэнсис Тиафо, которая победила испанку Алехандро Давидович Фокину — 7:6 (7:5), 5:7, 7:5.

Эшторил (Португалия)

Турнир ATP Millennium Estoril Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Себастьян Корда (США, 8) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) — 6:2, 6:2

Фрэнсис Тиафо (США, 5) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 4) — 7:6 (7:5), 5:7, 7:5

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