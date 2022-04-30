Корда и Тиафо сыграют в полуфинале турнира в Эшториле
Американская теннисистка Себастьян Корда победила в четвертьфинале турнира в Эшториле. В двух сетах она переиграла канадку Феликс Оже-Альяссим — 6:2, 6:2.
В полуфинале Корда встретится с соотечественницей Фрэнсис Тиафо, которая победила испанку Алехандро Давидович Фокину — 7:6 (7:5), 5:7, 7:5.
Эшторил (Португалия)
Турнир ATP Millennium Estoril Open
Призовой фонд 534 555 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Себастьян Корда (США, 8) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1) — 6:2, 6:2
Фрэнсис Тиафо (США, 5) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 4) — 7:6 (7:5), 5:7, 7:5
Новости