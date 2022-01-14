Контавейт проиграла Крейчиковой в полуфинале турнира в Сиднее, выиграв первый сет со счетом 6:0

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт не смогла выйти в финал турнира WTA в Сиднее.

В полуфинале Контавейт уступила Барборе Крейчиковой из Чехии в трех сетах. Отметим, что в первом сете эстонка выиграла со счетом 6:0, однако затем уступила в оставшихся двух партиях — 4:6, 6:7 (12:14).

В финале турнира Барбора Крейчикова встретится с победителем матча Паула Бадоса (Испания, 5) — Дарья Касаткина (Россия).

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney Tennis Classic

Призовой фонд 703 580 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Барбора Крейчикова (Чехия, 3) — Анетт Контавейт (Эстония, 4) — 0:6, 6:4, 7:6 (14:12)