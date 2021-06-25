Контавейт после отказа Джорджи вышла в финал турнира в Истборне
17:24
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в финал турнира в Истборне.
В полуфинале эстонка встречалась с итальянкой Камилой Джорджи, которая отказалась продолжать матч при счете 4:5.
В финале Контавейт встретится с победительницей полуфинала Елена Остапенко (Латвия) — Елена Рыбакина (Казахстан).
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Viking International Eastbourne
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Анетт Контавейт (Эстония) — Камила Джорджи (Италия, Q) — 5:4 отказ 2-го игрока
Читайте также
Евро-2020: Розетти признал ошибку голландских судей. В матче Турция — Италия следовало назначить пенальти
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю