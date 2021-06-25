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Контавейт после отказа Джорджи вышла в финал турнира в Истборне

17:24

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла в финал турнира в Истборне.

В полуфинале эстонка встречалась с итальянкой Камилой Джорджи, которая отказалась продолжать матч при счете 4:5.

В финале Контавейт встретится с победительницей полуфинала Елена Остапенко (Латвия) — Елена Рыбакина (Казахстан).

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Viking International Eastbourne

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Анетт Контавейт (Эстония) — Камила Джорджи (Италия, Q) — 5:4 отказ 2-го игрока

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