Контавейт обыграла Мертенс в третьем раунде турнира в Дохе

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт победила бельгийку Элисе Мертенс (6:3, 0:6, 6:2) в матче третьего раунда турнира WTA в Дохе (Катар).

Матч продолжался один час и 50 минут. В 1/4 финала Контавейт сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис, 8) — Тереза Мартинцова (Чехия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open

Призовой фонд 2 331 698 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Анетт Контавейт (Эстония, 4) — Элисе Мертенс (Бельгия, 16) — 6:3, 0:6, 6:2