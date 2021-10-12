Контавейт обыграла Андрееску и вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
12 октября, 01:18
Эстонская теннисистка Анетт Контавейт в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла канадку Бьянку Андрееску со счетом 7:6 (7:5), 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Эстонка сделала 3 эйса и 3 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.
В 1/8 финала Контавейт встретится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Анетт Контавейт (Эстония, 18) — Бьянка Андрееску (Канада, 16) — 7:6 (7:5), 6:3
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