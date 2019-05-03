Британка Джоанна Конта вышла в финал турнира в Рабате. В полуфинальном матче она обыграла австралийку Айлу Томлянович – 6:2, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 1 час 31 минуты.

В финале турнира Конта встретится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) - Элисон Ван Уйтванк (Бельгия).

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Джоанна Конта (Великобритания, 7) – Айла Томлянович (Австралия, 4) – 6:2, 7:6 (9:7)