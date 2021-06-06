Конта во второй раз рассталась с тренером

Британская теннисистка Джоанна Конта объявила, что она и французский тренер Димитри Завьялофф прекращают сотрудничество. Об этом она сообщила на пресс-конференции перед стартом турнира в Ноттингеме.

«Я просто решила, как я хочу двигаться вперед и как хотела бы структурировать команду вокруг себя, — цитирует спортсменку ВВС 6 июня. — Мы расстались в очень хороших отношениях, и Димитри всегда будет занимать большое место в моей жизни и карьере».

30-летняя теннисистка в 2020 году уже объявляла о завершении сотрудничества с Завьялоффом, но затем они решили возобновить совместную работу.