Конта обыграла Саккари и вышла в полуфинал турнира в Нью-Йорке
02:16
Британская теннисистка Джоанна Конта обыграла представительницу Греции Марию Саккари (6:4, 6:3) в матче 1/4 финала турнира WTA в Нью-Йорке.
Матч продолжался один час и 34 минуты. В полуфинале соперницей британки станет белоруска Виктория Азаренко.
Нью-Йорк (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 1 950 079 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джоанна Конта (Великобритания, 8) — Мария Саккари (Греция, 13) — 6:4, 6:3