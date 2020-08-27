Конта обыграла Саккари и вышла в полуфинал турнира в Нью-Йорке

Британская теннисистка Джоанна Конта обыграла представительницу Греции Марию Саккари (6:4, 6:3) в матче 1/4 финала турнира WTA в Нью-Йорке.

Матч продолжался один час и 34 минуты. В полуфинале соперницей британки станет белоруска Виктория Азаренко.

Нью-Йорк (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 1 950 079 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джоанна Конта (Великобритания, 8) — Мария Саккари (Греция, 13) — 6:4, 6:3