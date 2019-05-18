Конта обыграла Бертенс и вышла в финал турнира в Риме

Британка Джоанна Конта стала финалисткой турнира WTA в Риме, обыграв в трех сетах голландку Кики Бертенс – 5:7, 7:5, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.
В финале 28-летняя Конта встретится с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) – Мария Саккари (Греция).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 151 788 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Джоанна Конта (Великобритания) - Кики Бертенс (Голландия, 6) - 5:7, 7:5, 6:2
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