16:16 | Теннис — WTA

Конта обыграла Бертенс и вышла в финал турнира в Риме

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Британка Джоанна Конта стала финалисткой турнира WTA в Риме, обыграв в трех сетах голландку Кики Бертенс​ – 5:7, 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.

В финале 28-летняя Конта встретится с победительницей пары Каролина Плишкова (Чехия) – Мария Саккари (Греция).

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 3 151 788 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Полуфинал 

Джоанна Конта (Великобритания) - Кики Бертенс (Голландия, 6) - 5:7, 7:5, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2019/

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