Состоялись матчи 1/4 финала турнира WTA в Рабате (Марокко).
Австралийка Айла Томлянович обыграла шведку Ребекку Петерсон (6:2, 6:4). Британка Джоанна Конта обыграла представительницу Тайваня Си Сувэй (6:7 (1:7), 6:4, 6:4). В полуфинале Томлянович и Конта сыграют друг с другом.
Рабат (Марокко)
Турнир WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Айла Томлянович (Австралия, 4) - Ребекка Петерсон (Швеция) - 6:2, 6:4
Джоанна Конта (Великобритания, 7) - Си Сувэй (Тайвань, 2) - 6:7 (1:7), 6:4, 6:4