Конта и Мугуруса вышли во второй круг турнира в Риме

Британка Джоанна Конта прошла в следующий раунд турнира WTA в Риме, обыграв в двух сетах американку Элисон Риске – 6:4, 6:1.
В других встречах дня испанка Гарбинье Мугуруса победила китаянку Чжэн Сайсай, другая представительница Китая Ван Цян уступила чешке Катержине Синяковой.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 151 788 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Джоанна Конта (Великобритания) – Элисон Риске (США) – 6:4, 6:1
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:3, 6:4
Катержина Синякова (Чехия) – Ван Цян (Китай, 15) – 1:6, 7:5, 6:4
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