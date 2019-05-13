Конта и Мугуруса вышли во второй круг турнира в Риме

Британка Джоанна Конта прошла в следующий раунд турнира WTA в Риме, обыграв в двух сетах американку Элисон Риске – 6:4, 6:1.

В других встречах дня испанка Гарбинье Мугуруса победила китаянку Чжэн Сайсай, другая представительница Китая Ван Цян уступила чешке Катержине Синяковой.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 151 788 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Джоанна Конта (Великобритания) – Элисон Риске (США) – 6:4, 6:1

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:3, 6:4

Катержина Синякова (Чехия) – Ван Цян (Китай, 15) – 1:6, 7:5, 6:4