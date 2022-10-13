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Сегодня, 06:28

Коллинз обыграла Тревизан и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Диего

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Дэниэлл Коллинз.
Фото AFP

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз во втором круге турнира в Сан-Диего обыграла итальянку Мартину Тревизан со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Американка сделала 4 эйсов и 3 двойных ошибки, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 10.

Во четвертьфинале Коллинз встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Луиза Чирико (США).

Сан-Диего (США)

Турнир WTA San Diego Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Дэниэлл Коллинз (США) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:2, 6:4

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