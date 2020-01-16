Коллинз обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз в четвертьфинале турнира в Аделаиде обыграла четвертую ракетку мира Белинду Бенчич со счетом 6:3, 6:1.

На счету американки 5 эйсов и 3 двойных ошибок, а также 4 выигранных брейк-пойнта из 9. Швейцарка сделала по три эйса и двойных ошибок и не имела ни одного брейка.

В полуфинале Коллинз встретится с победительницей матча Эшли Барти — Маркета Вондроушова.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 782 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США) — Белинда Бенчич (Швейцария, 4, WC) — 6:3, 6:1