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Коллинз обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде

10:03
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Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз в четвертьфинале турнира в Аделаиде обыграла четвертую ракетку мира Белинду Бенчич со счетом 6:3, 6:1.

На счету американки 5 эйсов и 3 двойных ошибок, а также 4 выигранных брейк-пойнта из 9. Швейцарка сделала по три эйса и двойных ошибок и не имела ни одного брейка.

В полуфинале Коллинз встретится с победительницей матча Эшли Барти — Маркета Вондроушова.

Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 782 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дэниэлл Коллинз (США) — Белинда Бенчич (Швейцария, 4, WC) — 6:3, 6:1

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