Коллинз обыграла Бенчич и вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
10:03
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз в четвертьфинале турнира в Аделаиде обыграла четвертую ракетку мира Белинду Бенчич со счетом 6:3, 6:1.
На счету американки 5 эйсов и 3 двойных ошибок, а также 4 выигранных брейк-пойнта из 9. Швейцарка сделала по три эйса и двойных ошибок и не имела ни одного брейка.
В полуфинале Коллинз встретится с победительницей матча Эшли Барти — Маркета Вондроушова.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 782 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дэниэлл Коллинз (США) — Белинда Бенчич (Швейцария, 4, WC) — 6:3, 6:1
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