23 марта, 05:49

Соболенко встретится с Коллинз в 1/8 финала турнира в Майами

Сергей Разин
корреспондент

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз в третьем круге турнира в Майами обыграла швейцарку Ребеку Масарову со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. На счету 31-летней американки 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В 1/8 финала Коллинз встретится с белоруской Ариной Соболенко.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Дэниэлл Коллинз (США, 14) — Ребека Масарова (Швейцария, Q) — 6:4, 3:6, 6:3

Чжэн Циньвэнь (Китай, 9) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) — 6:1, 7:6 (7:3)

Магда Линетт (Польша) — Линда Фрухвиртова (Чехия, Q) — 7:5, 6:4

Арина Соболенко
