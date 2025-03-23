Соболенко встретится с Коллинз в 1/8 финала турнира в Майами
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз в третьем круге турнира в Майами обыграла швейцарку Ребеку Масарову со счетом 6:4, 3:6, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. На счету 31-летней американки 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.
В 1/8 финала Коллинз встретится с белоруской Ариной Соболенко.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Дэниэлл Коллинз (США, 14) — Ребека Масарова (Швейцария, Q) — 6:4, 3:6, 6:3
Чжэн Циньвэнь (Китай, 9) — Тэйлор Таунсенд (США, Q) — 6:1, 7:6 (7:3)
Магда Линетт (Польша) — Линда Фрухвиртова (Чехия, Q) — 7:5, 6:4
Новости