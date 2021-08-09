Коллинз без эмоций отреагировала на победу над Касаткиной в финале турнира в Сан-Хосе
05:17
Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз в финале турнира в Сан-Хосе обыграла россиянку Дарья Касаткину со счетом 6:3, 6:7 (10:12) 6:1.
После победного матчбола 27-летняя американка без эмоций отреагировала на победу в турнире, спокойно пожав руку Касаткиной и поприветствовав болельщиков взмахом руки.
Коллинз выиграла второй титул WTA в 2021 году и в своей карьере.
? Back-to-back titles ?— wta (@WTA) August 9, 2021
Danielle Collins claims the second title of her career. Storms past Kasatkina 6-3, 6-7(10), 6-1 in a roller coaster of a match! #MubadalaSVC pic.twitter.com/BB8rthnnsm
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