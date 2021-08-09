Коллинз без эмоций отреагировала на победу над Касаткиной в финале турнира в Сан-Хосе

Американская теннисистка Дэниэлл Коллинз в финале турнира в Сан-Хосе обыграла россиянку Дарья Касаткину со счетом 6:3, 6:7 (10:12) 6:1.

После победного матчбола 27-летняя американка без эмоций отреагировала на победу в турнире, спокойно пожав руку Касаткиной и поприветствовав болельщиков взмахом руки.

Коллинз выиграла второй титул WTA в 2021 году и в своей карьере.