Гауфф не отдала ни одного гейма Кенин во втором круге турнира в Майами
Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла соотечественницу Софию Кенин во втором круге турнира в Майами — 6:0, 6:0.
Матч продолжался 47 минут.
В следующем круге Гауфф встретится с победительницей пары Лючия Бронцетти (Италия) — Мария Саккари (Греция, 28)
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Коко Гауфф (США, 3) — София Кенин (США) — 6:0, 6:0
