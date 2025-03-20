Теннис
20 марта, 21:44

Гауфф не отдала ни одного гейма Кенин во втором круге турнира в Майами

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла соотечественницу Софию Кенин во втором круге турнира в Майами — 6:0, 6:0.

Матч продолжался 47 минут.

В следующем круге Гауфф встретится с победительницей пары Лючия Бронцетти (Италия) — Мария Саккари (Греция, 28)

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Коко Гауфф (США, 3) — София Кенин (США) — 6:0, 6:0

Теннис
Кори Гауфф
София Кенин
