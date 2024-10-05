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Сегодня, 12:30

Гауфф победила Бадосу в полуфинал «тысячника» в Пекине

Руслан Минаев
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Коко Гауфф.
Фото Reuters

Американка Коко Гауфф обыграла испанку Паулу Бадосу в полуфинале турнира серии WTA 1000 в Пекине — 4:6, 6:4, 6:2.

Матч длился 2 часа 20 минут. Гауфф сделала за игру 6 эйсов, допустила 11 двойные ошибок и реализовала 6 из 20 брейк-пойнтов. У Бадосы — 4 эйса, 6 двойных ошибок и 4 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

6-я ракетка мира вышла в финал и встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Коко Гауфф (США, 4) — Паула Бадоса (Испания, 15) — 4:6, 6:4, 6:2

Кори Гауфф
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