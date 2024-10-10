Гауфф обыграла Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане
Американка Коко Гауфф победила украинку Марту Костюк в третьем круге турнира в Ухане — 6:4, 6:1.
Матч длился 1 час 1 минуту. Гауфф за игру реализовала 5 брейк-пойнтов из 5, Костюк — 1 из 1.
4-я ракетка мира вышла в 1/4 финала и встретится с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Дарья Касаткина (Россия).
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Коко Гауфф (США, 4) — Марта Костюк (Украина, 13) — 6:4, 6:1
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