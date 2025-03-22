Теннис
22 марта, 23:23

Гауфф вышла в четвертый круг турнира в Майами

Игнат Заздравин
Корреспондент

Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла Марию Саккари из Греции в третьем круге турнира в Майами — 2:6, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 17 минут.

В четвертом круге американка встретится с победительницей пары Магда Линетт (Польша) — Линда Фрухвиртова (Чехия, Q).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Коко Гауфф (США, 3) — Мария Саккари (Греция, 28) — 6:2, 6:4

Наоми Осака (Япония) — Хэйли Баптист (США, WC) — 7:6 (8:6), 3:6, 6:4

Эшлин Крюгер (США) — Лейла Фернандес (Канада, 26) — 6:1, 7:5

Ясмин Паолини (Италия, 6) — Онс Жабер (Тунис, 31) — 4:3 отказ 2-го игрока

