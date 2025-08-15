Теннис
15 августа, 06:12

Коко Гауфф: «С Бронцетти старалась контролировать ситуацию, но действовать агрессивно»

Евгений Козинов
Корреспондент

Американская теннисистка Коко Гауфф прокомментировала победу над итальянкой Лючией Бронцетти (6:2, 6:4) в четвертом круге турнира в Цинциннати.

«В основном я играла агрессивно, но, возможно, в некоторых моментах была немного пассивна. Соперница не задавала особого темпа. Я старалась контролировать ситуацию, но действовать агрессивно. Думаю, у меня получилось. Пару раз я промахнулась. Но извлеку из этого урок и смогу исправить ситуацию в следующих играх», — приводит FLM слова Гауфф.

В четвертьфинале американка сыграет против Ясмин Паолини из Италии.

