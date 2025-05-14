Гауфф — после победы над Андреевой: «Чувствую себя прекрасно, но все еще есть над чем работать»
Американка Коко Гауфф прокомментировала победу над россиянкой Миррой Андреевой (6:4, 7:6 (7:5) в 1/4 финала турнира в Риме.
«Чувствую себя прекрасно и понимаю, что мне есть над чем работать. Хорошее ощущение, когда ты выигрываешь матчи, и все еще чувствуешь, что можешь прибавить», — сказала Гауфф после игры.
В полуфинале 21-летняя американка встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Циньвэнь Чжэн (Китай).
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