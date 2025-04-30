Гауфф о победе над Миррой Андреевой: «В некоторых моментах она была лучше»

Американка Коко Гауфф прокомментировала победу над россиянкой Миррой Андреевой (7:5, 6:1) в четвертьфинале турнира в Мадриде.

«[Во втором сете] я не особо меняла стиль игры. Я просто думаю, что брейк-пойнты наконец начали получаться и у меня. [В первом сете] такого не было. И это заслуга [Мирры Андреевой], так как я не думаю, что много ошибалась. В некоторых моментах она была лучше — делала эйсы, укороченные», — сказала Гауфф после матча.

Андреева уступила Гауфф в третьем очном матче из трех. Американка в полуфинале «тысячника» сыграет с полькой Игой Свентек.