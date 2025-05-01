Гауфф о победе над Свентек: «Не лучший уровень тенниса от Иги, но я старалась быть агрессивной»

Американка Коко Гауфф прокомментировала победу над полькой Игой Свентек (6:1, 6:1) в полуфинале турнира в Мадриде.

«[Отвечая на вопрос о меньшем количестве невынужденных ошибок] я думаю, что причиной послужил мой менталитет сегодня. Я была агрессивной и играла с запасом. Возможно, это не лучший уровень тенниса от Свентек. Я просто старалась играть лучше. И у меня получилось», — сказала Гауфф после игры.

4-я ракетка мира вышла в финал и встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Элина Свитолина (Украина).