1 мая, 20:00

Гауфф о победе над Свентек: «Не лучший уровень тенниса от Иги, но я старалась быть агрессивной»

Руслан Минаев

Американка Коко Гауфф прокомментировала победу над полькой Игой Свентек (6:1, 6:1) в полуфинале турнира в Мадриде.

«[Отвечая на вопрос о меньшем количестве невынужденных ошибок] я думаю, что причиной послужил мой менталитет сегодня. Я была агрессивной и играла с запасом. Возможно, это не лучший уровень тенниса от Свентек. Я просто старалась играть лучше. И у меня получилось», — сказала Гауфф после игры.

4-я ракетка мира вышла в финал и встретится с победительницей матча Арина Соболенко (Белоруссия) — Элина Свитолина (Украина).

Ига Свентек
Кори Гауфф
Свентек проиграла Гауфф со счетом 1:6, 1:6 в полуфинале турнира в Мадриде

Свентек потерпела второе крупнейшее поражение на грунте в карьере

