Гауфф вышла в четвертый круг турнира в Мадриде
Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла соотечественницу Энн Ли в матче третьего круга турнира в Мадриде — 6:2, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 7 минут.
В четвертом круге Гауфф встретится с победительницей пары Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 16) — Белинда Бенчич (Швейцария).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Коко Гауфф (США, 4) — Энн Ли (США) — 6:2, 6:3
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