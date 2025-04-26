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Сегодня, 17:45

Гауфф вышла в четвертый круг турнира в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Американская теннисистка Коко Гауфф обыграла соотечественницу Энн Ли в матче третьего круга турнира в Мадриде — 6:2, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 7 минут.

В четвертом круге Гауфф встретится с победительницей пары Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 16) — Белинда Бенчич (Швейцария).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Коко Гауфф (США, 4) — Энн Ли (США) — 6:2, 6:3

Теннис
Кори Гауфф
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