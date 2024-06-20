Гауфф сыграет с Александровой в 1/8 финала турнира в Берлине 20 июня

Американка Коко Гауфф сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой в 1/8 финала турнира в Берлине в четверг, 20 июня. Ориентировочное время начала — в 14.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции турниров WTA нет. В прямом эфире видеотрансляцию противостояния Гауфф — Александрова можно бесплатно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте». Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

В первом круге россиянка победила бразильянку Беатрису Хаддад Майю в двух сетах — 6:4, 6:4. Вторая ракетка мира стартует в Германии с матча против Александровой.

Турнир на травяном покрытии в Берлине пройдет с 17 по 23 июня.