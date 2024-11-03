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Сегодня, 20:01

Гауфф обыграла Пегулу на Итоговом турнире

Руслан Минаев
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Американка Коко Гауфф победила соотечественницу Джессику Пегулу в матче на Итоговом турнире — 6:3, 6:2. Игра длилась 1 час 16 минут.

3-я ракетка мира сделала за матч 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. У 6-й ракетки мира — 1 двойная ошибка и 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

5 ноября Гауфф сыграет с полькой Игой Свентек, Пегула встретится с чешкой Барборой Крейчиковой.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Оранжевая группа

Коко Гауфф (США, 3) — Джессика Пегула (США, 6) — 6:3, 6:2

Теннис
Джессика Пегула
Кори Гауфф
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