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16 мая 2025, 01:35

Гауфф вышла в финал турнира в Риме

Евгений Козинов
Корреспондент
Коко Гауфф.
Фото Reuters

Американская теннисистка Коко Гауфф переиграла китаянку Чжэн Циньвэнь в полуфинале турнира в Риме — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:4).

Матч длился 3 часа 34 минуты. 21-летняя американка 2 раза подала навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 9 из 17 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 10 реализованных брейк-пойнтов (из 27).

В финале Гауфф сыграет против итальянки Ясмин Паолини. Матч состоится в субботу, 17 мая, и начнется в 13:00 по московскому времени.

Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 6 911 032 доллара
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал

Коко Гауфф (США, 4) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:4)

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