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Сегодня, 22:20

Коко Гауфф выиграла Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Коко Гауфф.
Фото Reuters

Американская теннисистка Коко Гауфф стала победительницей Итогового турнира WTA в Эр-Рияде.

В финале Гауфф обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь — 3:6, 6:4, 7:6 (7:2). Игра продолжалась 3 часа 7 минут.

Гауфф сделала 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Циньвэнь 4 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Коко Гауфф (США, 3) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 7) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:2)

Теннис
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