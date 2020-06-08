«Когда первый раз играли, мне можно было подгузник надевать». Кузнецова объяснила величие Серены Уильямс

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, как относиться к Серене Уильямс и об их отношениях.

— У большинства девочек Серена Уильямс до сих пор выигрывает еще до выхода на корт. Это и есть психологическое давление, — рассказала Кузнецова в прямом эфире в Instagram Марии Командной. — Она вся такая невозмутимая, очень хорошая актриса. Я ей восхищаюсь. Помню, когда первый раз с ней играли, мне можно было подгузник надевать.

Для меня она величайшая спортсменка. На самом деле, с ее габаритами быстро перемещаться непросто. Но она это делает. Из года в год.

Дружим ли мы? Ну, после того, как я ее обыграла в Майами, Серена меня игнорировала... Но потом снова наладили отношения. На самом деле, она веселая и ранимая. Это на корте — в хорошем смысле убийца. И к деньгам у нее очень трепетное отношение. Это с детства. Она же из гетто.