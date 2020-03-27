Клийстерс с мужем и детьми поблагодарили врачей. Очаровательное семейное фото

Экс-первая ракетка мира Ким Клийстерс поблагодарила врачей, борющихся с эпидемией коронавируса. Бельгийская теннисистка находится на добровольной самоизоляции с мужем и детьми.

«Мы рады, что можем быть вместе всей семьей. Мы благодарны всем: врачам, медсестрам, медперсоналу, которые усердно работают. От всей нашей семьи: большое вам спасибо», — написала Клийстерс в Twitter.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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