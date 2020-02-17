Клийстерс проиграла в своем первом матче с 2012 года

Бельгийка Ким Клийстерс не смогла преодолеть барьер первого круга турнира в Дубае. 36-летняя экс-первая ракетка мира уступила Гарбинье Мугурусе.

Ким Клийстерс вернулась в теннис после восьмилетнего перерыва. Свой предыдущий официальный матч она провела летом 2012 года.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Ким Клийстерс (Бельгия, WC) — 6:2, 7:6 (8:6)