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Клийстерс получила wild card на турнир в Дубае, Барти снялась из-за травмы

11:34
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Бельгийская теннисистка Ким Клийстерс получила wild card на турнир WTA в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает официальный сайт WTA. Австралийка Эшли Барти, которая была посеяна под первым номером, снялась с соревнований из-за травмы ступни.

Ранее стало известно, что 36-летняя бельгийка решила вернуться в теннис. Клийстерс — победительница US Open (2005, 2009, 2010), Australian Open (2011) в одиночном разряде, а также «Ролан Гаррос» и Уимблдона (2003) в парном разряде с японкой Ай Сугиямой. Теннисистка объявила о завершении карьеры в 2012 году.

Первоначально планировалось, что бельгийка впервые сыграет после возвращения на турнире в Акапулько, который пройдет с 24 февраля по 1 марта. Турнир Дубае состоится с 17 по 29 февраля.

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