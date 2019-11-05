Клийстерс отложила свое возвращение

Обладательница четырех титулов «Большого шлема» Ким Клийстерс объявила, что возобновление ее профессиональной спортивной карьеры состоится несколько позже.

— Я вынуждена принять решение и отказаться от выступления в январе, — написала 36-летняя бельгийка в своем Twitter. — Сейчас я лечу травму колена, процесс восстановления ещё не завершен. Это препятствие, но я намерена вернуться в теннис. Ценю вашу поддержку.

Клейстерс — победительница US Open (2005, 2009, 2010), Australian Open (2011) в одиночном разряде и а также «Ролан Гаррос» и Уимблдона (2003) в парном разряде с японкой Ай Сугиямой. Теннисистка объявила о завершении карьеры в 2012 году.