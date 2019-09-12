Клейстерс объявила о возвращении на корт в 2020 году

Обладательница четырех титулов «Большого шлема» 36-летняя Клим Клейстерс объявила о возобновлении профессиональной карьеры в 2020 году.

— В последние 7 лет я была исключительно матерью и мне это пришлось по душе, — сказала Клейстерс в видеообращении в своем Twitter. — Но мне также нравилось быть и профессиональной спортсменкой. И честно говоря, я скучаю по этим ощущениям. Почему бы не попытаться это совместить? Я постараюсь вернуться еще раз, увидимся в 2020 году.

Клейстерс — победительница US Open (2005, 2009, 2010), Australian Open (2011) в одиночном разряде и а также «Ролан Гаррос» и Уимблдона (2003) в парном разряде с японкой Ай Сугиямой. Теннисистка объявила о завершении карьеры в 2012 году.